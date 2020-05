Sosa: “Sanchez è un grande giocatore, dategli un altro anno. Lautaro? I ragazzi di oggi pensano solo ai soldi…”

Ruben Sosa ha fatto innamorare i tifosi nerazzurri a suon di goal e punizioni magnifiche. Ora l’asso Uruguaiano, collaboratore tecnico per il Nacional, ha parlato ai microfoni di La Cuarta, quotidiano cileno, ha parlato dell’Inter, club a cui è ancora molto legato.

El Principito ha dichiarato: “L’Italia è un paese a cui sarò sempre molto legato, mi è dispiaciuto moltissimo sia stata tanto colpita dal virus. Inter? Reputo Sanchez un grandissimo calciatore, molto rispettato in patria. Secondo me, complici anche gli infortuni, non ha avuto lo spazio che gli serviva. Deve giocare diverse partite per 90 minuti per entrare in ritmo e dimostrare cosa sa fare. Ha bisogno di altro tempo per tornare ad essere il giocatore che tutti conosciamo, è molto ben strutturato e ha fatto valanghe di goal. Fossi nell’Inter lo terrei almeno per un altro anno, questo non fa molto testo”.

“Vidal? Sarebbe molto utile all’Inter per fare quel passetto necessario per vincere qualcosa, quel surplus di grinta e dinamismo. Sarebbe un rinforzo stellare per la squadra di Conte. Antonio lo conosce bene e sa di cosa è capace. Il passato alla Juve conta poco, sono professionisti, è una cosa normale. Lautaro al Barca? Non so cosa possa passargli nella testa e non voglio sbilanciarmi. Però i ragazzi di oggi sono strani, firmano dei quadriennali e dopo un anno vogliono cambiare aria per prendere più soldi. Ormai si pensa solo al denaro”.

