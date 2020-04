Sosa: “Inter, tieni Lautaro. Prima di andar via deve vincere qualcosa in Italia”

Torna nuovamente a parlare l’ex calciatore dell’Inter Ruben Sosa, dopo l’intervista rilasciata pochi giorni fa sulle pagine di Tuttosport. L’ex centravanti uruguaiano, specialista sui calci piazzati, in maglia nerazzurra ha trascorso annate particolarmente importanti, partecipando da protagonista al gruppo che nel 1994 alzò la Coppa Uefa nella doppia finale giocata contro il Salisburgo. Intervenuto nel corso della trasmissione Taca La Marca, in onda su Radio Musica Television, Sosa ha parlato del futuro di Lautaro.

Queste le sue dichiarazioni: “Lautaro? Credo che che l’Inter lo debba tenere ancora, parliamo di un campione. Quando un calciatore gioca nei top club italiani deve necessariamente vincere qualcosa, prima di andar via bisogna lasciare il segno. Sarebbe triste andar via senza aver vinto nulla con l’Inter. Io come Milito? Diego era un bomber, faceva gol in ogni modo, io però ero più veloce e più forte nel tiro dalla distanza. Ma sì, siamo simili. Lui ha vinto la Champions e io la Coppa Uefa, che reputo il finale perfetto nonostante un campionato complicato”.

