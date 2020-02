Sousa: “Conte non ha bisogno di consigli. Sa essere passionale ed esigente”

Ha vestito entrambe le maglie di Juventus ed Inter Paulo Sousa, che il derby d’Italia sembra conoscerlo parecchio bene. L’ex allenatore della Fiorentina, oggi sulla panchina del Bordeaux, è stato intervistato questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport per esaminare il momento che stanno vivendo le due squadre che domenica sera si incontreranno all’Allianz Stadium e raccontare le sue impressioni sull’impatto di Antonio Conte in nerazzurro. Ecco le sue parole:

L’ossessione europea può togliere motivazioni ai bianconeri in A?

“Non credo. Vedo la Juventus ancora favorita per lo scudetto, anche se Inter e Lazio sono lì. Il progetto di Lotito mi piace, in questi anni ha consolidato il gruppo tenendo sempre lo stesso allenatore. L’Inter ha più pressione perché la dirigenza gli ha costruito la squadra per vincere subito. Lotteranno entrambe fino alla fine”.

Lei ha battuto la Juve quando allenava la Fiorentina: che consigli darebbe a Conte, che domani tornerà a Torimo per la prima volta da avversario?

“Antonio non ha bisogno di consigli, lui ha una sua idea di calcio ben precisa e vive la partita in maniera molto passionale. È molto esigente con i suoi, pretende tanto ma dà tanto”.

Da ex centrocampista, come giudica le linee mediane delle due squadre?

“Sono molto diverse. Lo scopo di Conte è velocizzare il gioco e il possesso è la prima fase della sua costruzione. Il centrocampo dell’Inter può fare più gol, quello bianconero assiste di più l’attacco. La Juve può soffrire l’uomo in più in mezzo, però può fare male con i giocatori bravi negli spazi stretti, come Dybala, Higuain e CR7”.

