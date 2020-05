Spadafora al Comitato Tecnico Scentifico: “Si può valutare la ripresa degli allenamenti di calcio individuali”

Vincenzo Spadafora, dopo alcune dichiarazioni piuttosto preoccupanti, sembra aver aperto un piccolo spiraglio ad una ripresa anche per il calcio. Secondo quanto riportato dall’ANSA infatti, il ministro dello sport ha parlato ieri sera al comitato tecnico e scientifico della Protezione Civile, su spinta dei singoli consigli regionali.

Spadafora ha chiesto di tornare a valutare la possibilità che le linee guida sullo svolgimento degli allenamenti per gli atleti di interesse nazionale dei soli sport individuali, prevista per lunedì, vengano applicate anche a quelle degli atleti degli sport di squadra. L’ultima parola ovviamente spetterà al comitato e, probabilmente, varierà a seconda della situazione contagi delle singole regioni. Tuttavia è un segnale importante sulla volontà di rimettere in moto lo sport, anche e soprattutto l’enorme macchina del calcio italiano.



