Spadafora: “Allenamenti al via il 4 maggio? Lo spero. Nel frattempo le società…”

Con una diretta sulla propria pagina Facebook, il ministro Vincenzo Spadafora ha fatto il punto sulla possibile ripartenza del mondo dello sport: “Sono giornate ancora intense e complesse, nelle scorse ore ho ascoltato tantissime voci nel mondo dello sport, incontrando in videoconferenza tantissime federazioni. La situazione ha qualche leggero segnale di miglioramento ma è ancora molto complessa e grave, dobbiamo tenere duro e rispettare le regole. Ad inizio emergenza la sottovalutazione di qualcuno ha portato in quarantena molti atleti”.

Spadafora continua: “La proroga fino al 3 maggio riguarda il mondo dello sport e quindi anche gli allenamenti. Io spero che dopo sia possibile riprendere, ma queste settimane non possono andare perse. Le associazioni e le società facciano il possibile per definire e rendere operativi dei protocolli sanitari che consentano il 4 maggio di poter far lavorare in sicurezza gli atleti. Spero che allora si possa ricominciare in sicurezza”.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!