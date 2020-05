Spadafora annuncia: “Approvato il protocollo per la ripresa. Il 28 maggio la decisione sulla Serie A”

Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, ha annunciato novità sul futuro della Serie A ai microfoni di Rai 2, ufficializzando l’approvazione da parte del Comitato Tecnico-Scientifico delle modifiche del protocollo presentato dalla FIGC per gli allenamenti collettivi. Queste le sue dichiarazioni: “È una buona notizia, finalmente potranno riprendere gli allenamenti, sono state fatte valutazioni puntuali.”

Le novità: “Ci sono chiarimenti sui tempi di quarantena e di isolamento, si raccomanda che i tamponi eseguiti non incidano sulle necessità della gente e non ci sarà l’autoisolamento iniziale dal momento che non tutte le squadre avevano le strutture necessarie. Il momento ci permette di rivedere le regole in senso migliorativo, è giusto che anche il mondo del calcio abbia la possibilità di riprendere in sicurezza”.

C’è una data per la decisione sulla ripartenza del campionato: “Ho convocato poco fa una riunione per il 28 maggio alle ore 15:00 con il presidente FIGC Gravina e il presidente di Lega Dal Pino perché penso che per quella data saremo in grado di avere tutti i dati per decidere la data di un’eventuale ripartenza. Fermare il campionato sarebbe stata una scelta d’impulso da fare, in un momento in cui si contavano i morti. Ho reagito con durezza perché mi sono state chieste decisioni un mese fa. Questo è vergognoso rispetto alla situazione di quel momento, in cui c’era difficoltà nelle terapie intensive perché erano piene. Ora si può ragionare. E’ giusto che si riparta. L’idea che io sia contro il calcio prima era fastidiosa, adesso la trovo divertente. Sono speculazioni che capisco, ma fanno parte della fantasia”.

