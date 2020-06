Spadafora: “Coppa Italia, semifinali il 12 e 13 giugno. Confermata la data della finale”

Intervenuto in diretta per trattenere diverse tematiche inerenti il mondo dello sport e di di tutti quei lavoratori che negli ultimi mesi non hanno potuto esercitare la propria professione per via del blocco del paese, il ministro Vincenzo Spadafora ha chiuso il confronto con i cittadini andato in onda sulla propria pagina Facebook confermando una notizia che già circolava da giorni. Le semifinali di Coppa Italia, infatti, verranno anticipate al 12-13 giugno, mentre la finale resta valida in data 17 giugno. Ricordiamo che il primo match sarà disputato da Juventus-Milan, mentre il giorno seguente toccherà a Napoli-Inter.

Queste le parole del ministro dello Sport Spadafora che spiega anche la scelta di ricominciare la stagione sportiva di calcio dalla Coppa Italia: “Avevo chiesto che si potesse partire con la Coppa Italia visto che saranno 3 partite che verranno mandate in onda dalla Rai e potranno vedere in chiaro tutti gli italiani. Sono contento di dirvi che le due semifinali sono state anticipate e inizieranno il 12 e 13, mentre per il 17 è confermata la finale”.

