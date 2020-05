Spadafora: “Lo sport riparte, a breve protocollo della Figc per far ricominciare gli allenamenti di gruppo”

Intervenuto in una diretta sul proprio profilo Facebook insieme al suo staff, il ministro per lo sport Vincenzo Spadafora ha fatto il punto sulla possibile ripresa per i campionati: “Siamo pronti per sottomettere al Comitato Tecnico Scientifico le linee guida per la ripresa di tutti gli sport di squadra e per palestre ed altri luoghi simili. A breve arriverà il protocollo della Figc, cerchiamo di non dimenticare nessuno e di dare a tutti le risposte giuste per affrontare questo momento e far ripartire lo sport”.

Pare sbloccarsi, dunque, la situazione relativa alla ripresa degli allenamenti di gruppo, primo passo verso il via libera ai campionati. Già nei giorni scorsi i giocatori dei vari club, fra cui l’Inter, erano in ogni caso tornati in campo per svolgere sessioni individuali.



