Spadafora contrattacca: “Niente allenamenti prima del 18 maggio. Campionato? Per ora non se ne parla”

Allenamenti per le squadre a partire da questa settimana? Il ministro dello sport Vincenzo Spadafora non ci sta e chiarisce ulteriormente la posizione del Governo riguardo il lavoro delle singole squadre e della possibile ripartenza della Serie A. Il Ministro sembra non aver gradito quanto è stato riportato da diverse testate giornalistiche riguardo la ripresa dei lavori. Ecco quindi che su Facebook, il 46enne di Afragola, ha lanciato il suo messaggio: “Leggo cose strane in giro ma nulla è cambiato rispetto a quanto ho sempre detto sul Calcio: gli allenamenti delle squadre non riprenderanno prima del 18 maggio e della ripresa del Campionato per ora non se ne parla proprio. Ora scusate ma torno ad occuparmi di tutti gli altri sport e dei centri sportivi (palestre, centri danza, piscine, ecc) che devono riaprire al più presto!”

