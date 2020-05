Spadafora predica prudenza: “Non si può ancora riprendere con le competizioni agonistiche”

Vincenzo Spadafora in una lunga diretta Facebook, ha parlato di molti aspetti sulla possibile ripresa del campionato, mostrandosi speranzoso, ma agendo sempre con la testa sulle spalle. Il Ministro dello Sport ha poi annunciato importanti novità sui rimborsi per gli abbonati.

“Sul sito del Ministero abbiamo pubblicato le linee guida del protocollo per gli allenamenti collettivi. Siamo ancora alla prima vera settimana di ripresa, non possiamo ancora permetterci di guardare troppo avanti. La prima regola fondamentale è quella del distanziamento e quindi per ora è impossibile qualsiasi attività che preveda il contatto fisico: se ne riparlerà dopo il 3 giugno. Poi se tutto andrà per il meglio si continuerà, man mano, ad aprire”.

Spadafora ha poi aggiunto alcuni dettagli sugli aiuti che verranno elargiti dal Governo: “Abbiamo autorizzato la cassa integrazione in deroga automatica per gli sportivi che sono iscritti al fondo pensionistico sportivi professionisti. Ci sono inoltre arrivate ben 131077 richieste di bonus da parte dei lavoratori sportivi: con il nuovo Decreto Legge completeremo i pagamenti di marzo, aprile e maggio”.

Infine il Ministro dello Sport ha fatto un passo anche verso i tifosi aprendo alla possibilità di rimborso per gli abbonamenti: “Per tutti coloro che avevano acquistato abbonamenti o biglietti per eventi sportivi non tenutisi o disputati a porte chiuse, è stato sancito il via libera per la richiesta di voucher di rimborso”. Ora la parola passa alle società, ma un prima grande apertura c’è stata.

