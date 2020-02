Spadafora: “Provvedimenti fino a domenica e non saranno estesi”

La Serie A, ed in più generale lo sport, nonostante l’emergenza Coronavirus scoppiata in Italia non si ferma. Ieri il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora è stato ospite del Consiglio nazionale del Coni ed ha cercato di fare un po’ il punto sulle restrizioni nel mondo del calcio in particolare.

Come sappiamo infatti il big match in programma domenica sera a Torino all’Allianz Stadium tra Juventus ed Inter sarà disputato a porte chiuse per evitare ulteriori contagi con tanti tifosi che sarebbero accorsi allo stadio. I provvedimenti adottati da Governo e Federazione sono in vigore fino a domenica e – se la situazione non dovesse degenerare – il Ministro, come riporta il Corriere dello Sport, assicura: “Non saranno estesi”. Da lunedì dunque si potrebbe tornare alla normalità con le gare giocate a porte ma è comunque un’opzione molto remota.

