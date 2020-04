Spadafora: “Serie A? Basta polemiche. Serve accordo sul protocollo degli allenamenti, o il Governo chiuderà il campionato”

Sono giorni davvero intensi per il mondo del caos: c’è infatti ancora grande incertezza per il futuro della Serie A. Oggi in diretta alla trasmissione Mi Manda Rai Tre ha parlato il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, che ha cercato di fare il punto: “Bisogna lanciare un appello alla Lega Calcio per terminare queste polemiche. Penso che il calcio anche in questo momento debba essere un simbolo di leggerezza, passione e gioco. Ci deve dividere solo per il tifo. In questi giorni il Comitato tecnico scientifico sta incontrando tutti i vertici dello sport – tra cui la FIGC – per esaminare i vari approfondimenti sui protocolli per la ripresa degli allenamenti. Se questo protocollo troverà un accordo riprenderanno gli allenamenti. Altrimenti sarà il Governo a decretare per la grave emergenza sanitaria la chiusura del campionato, facendo in modo che il mondo del calcio perda il meno possibile. Ci assumeremo noi le responsabilità”.

Attività sportiva: “Sarà possibile fare attività all’aperto, a seconda dei posti messi a disposizione dal sindaco. Sarà un test per vedere se man mano potremo riaprire qualche altra cosa. Proporremo entro l’inizio della prossima settimana linee guida per la riapertura dei centri sportivi”.



