Spadafora: “Serie A, si riparte il 20 giugno. Utile avere un piano B, Coppa Italia? Sarebbe bello cominciare il 13”

Parlando ai microfoni di Sky Sport, il ministro per lo sport Vincenzo Spadafora ha affermato: “Come avevamo detto già dall’inizio, saremmo ripartiti solamente quando ci sarebbero state le condizioni le condizioni. Ora il Comitato Tecnico Scientifico ha dato il suo parere favorevole. Tutto il percorso dei tamponi per i calciatori non deve avere vie preferenziali e non ledere i cittadini, così come resta la quarantena fiduciaria”.

Poi l’annuncio: “Ormai possiamo dirlo, il campionato ripartirà il prossimo 20 giugno. Come ho già detto, sarebbe bello usare la settimana che va dal 13 al 20 per finire la coppa italia. Ci auguriamo che vada tutto bene, ma sarebbe utile avere anche un Piano B, come playoff e playout, poi anche un Piano C, come la cristallizzazione della classifica“.

Chiusura sulla possibilità di trasmettere in chiaro: “Sarebbe un bel segnale poiché si potrebbe assistere a tre partite importanti in chiaro sulla televisione pubblica. Sarebbe davvero un beneficio per tutti gli italiani. Sono peraltro in corso contatti con i broadcaster che detengono i diritti delle le partite del campionato: il mio auspicio è che da parte di Sky possa arrivare un segnale positivo. Le modalità sono da vedere, ma le prime interlocuzioni sono state buone: vediamo in che termini e se arriverà una conferma per far vivere questa ripresa del campionato agli italiani con passione ed evitando gli assembramenti”.



