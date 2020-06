Spadafora: “Partite in chiaro? Non abbiamo ancora un accordo, ma diverse disponibilità”

La diatriba per le partite di Serie A in chiaro continua ad andare avanti e a rispondere è proprio il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, che spiega, a Fanpage.it, se e come sarà possibile mostrare le partite a tutti in occasione di alcuni match. Ecco le sue parole: “In realtà non abbiamo ancora chiuso un accordo, ma abbiamo raccolto diverse disponibilità. Continuano i contatti con Mediaset e con le altre realtà televisive“.

“Io sono fiducioso che nei prossimi giorni riusciremo a mettere tutti d’accordo, e a rispettare quelli che sono i diritti sacrosanti acquisiti dagli abbonati dei broadcaster che hanno vinto la gara sui diritti televisivi, ma anche di offrire agli italiani delle immagini importanti in un momento così difficile“.

