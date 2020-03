Spadafora: “Stop al calcio in ritardo? Un eufemismo. La Lega Serie A non voleva fermarsi per motivi economici”

Nel corso del programma L’Aria Che Tira in onda su La7, il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha raccontato le ultime in merito all’emergenza Coronavirus che ha colpito l’Italia.

SPORT FERMATO IN RITARDO? – “Forse in ritardo mi sembra un eufemismo. Il calcio non ha voluto prendersi le sue responsabilità. La Lega Calcio non ha preso questa decisione in autonomia solo per una questione economica: oggi con il DPCM la Lega e Sky non litigano più per questioni economiche. Le altre Federazioni avevano già deciso in autonomia di fermarsi perché non avevano questi interessi”

