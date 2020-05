Spadafora sulla bocciatura del protocollo: “E’ stata la FIGC a proporlo. Modifiche? Aspettiamo la curva dei contagi”

Il protocollo per la ripresa del campionato è stato ritenuto inapplicabile oggi pomeriggio dopo il vertice tra FIGC e Serie A. I club hanno infatti richiesto delle modifiche da applicare sulla questione relativa alla quarantena di squadra in caso di positività di un singolo calciatore, sulla modalità del ritiro precampionato ed infine sulle responsabilità del medico sociale.

In diretta su Rete 4 a Stasera Italia, ha parlato il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora che ha commentato così la bocciatura: “Se la curva del contagio lo permetterà, ci sarà massima disponibilità per rivedere la norma sulla quarantena di squadra. Solo oggi abbiamo capito l’inapplicabilità del protocollo nonostante fosse stata la stessa FIGC a proporcelo. Autoisolamento? Se non ci sono le possibilità si seguiranno le regole degli altri sport di squadra”.



