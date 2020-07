Spadafora sulla riapertura degli stadi: “Vedremo a metà luglio, dipenderà dalla curva dei contagi”

Il calcio è ripartito dopo tre mesi di stop ed ora non ha più alcuna intenzione di fermarsi. Il grande lavoro del presidente della FIGC Gabriele Gravina ed il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora hanno riportato lo sport più amato dagli italiani nelle case di tutti.

Il prossimo step è ora riportare anche i tifosi allo stadio. Al momento la situazione sanitaria è decisamente migliorata rispetto ai mesi scorsi e sembra essersi stabilizzata. E proprio il Ministro Spadafora durante una sua visita a Napoli ha fatto il punto della situazione come riporta Alfredo Pedullà: “Per la riapertura degli stadi bisognerà aspettare la seconda metà di luglio. Dovremo capire la curva epidemiologica come andrà. Vedremo. Intanto il campionato è ricominciato ed è una cosa positiva per i tifosi”.



