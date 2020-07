Spal-Inter, Biraghi (DAZN): “Vittoria importante, guardiamo il primo posto. Bene aver gestito il match”

Una partita mai in discussione, soprattutto dall’inizio del secondo. L’Inter vince 4-0 sul campo della Spal mettendo in scena una prestazione più che convincente, portandosi dunque al secondo posto in classifica in solitaria scavalcando la Lazio.

Al termine del match ai microfoni di Dazn ha parlato Cristiano Biraghi: “Era importante la vittoria perché anche se sapevamo che la Spal aveva delle difficoltà non è mai facile affrontare queste squadra. Sono molto fisici e sapevamo che se andavamo in vantaggio potevamo poi portarla a casa. Siamo secondi, siamo contenti, guardiamo sopra e proseguiamo il nostro cammino”.

GESTIONE DEL MATCH – “Era stato uno dei problemi delle ultime partite. Andavamo in vantaggio dopo aver recuperato e poi non riuscivamo a gestire i 90 minuti. Oggi è stato così e dobbiamo continuare fino alla fine”.

STATO FISICO – “Stiamo bene, ci stiamo allenando bene. E’ importante perché in questo momento serve la forma di tutta la rosa giocando tante partite”.

