Spal-Inter, Conte: “Abbiamo messo fine al discorso Champions con 5 giornate d’anticipo. E su Sanchez vi dico che…”

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara contro la Spal vinta per 4-0 con le reti di Sanchez, Biraghi, Candreva e Gagliardini. Ecco le sue parole: “La Roma è un’ottima squadra, noi avremo meno tempo per recuperare, ma abbiamo voglia e determinazione. Spero di recuperare anche qualche calciatore così da far recuperare a chi sta giocando da tempo”.

“Sono soddisfatto perché questo tipo di partite sono facili solo sulla carta. Noi abbiamo lasciato per strada punti in maniera ingenua. Avevamo una chance importante oggi, mettere fine al discorso Champions con 5 giornate in anticipo. Credo sia un ottimo risultato sapere di essere in Champions con 5 giornate di anticipo. Oggi l’abbiamo affrontata con il giusto coraggio, la giusta determinazione e la giusta voglia. Dobbiamo continuare su questra strada sapendo che il lavoro paga“.

“Sanchez? Noi sapevamo benissimo che veniva da due anni non buonissimi allo United. Era un po’ perso per loro. C’era questa possibilità, è venuto, si è messo in gioco. Ha avuto la sfortuna di essersi rotto la caviglia. Noi abbiamo avuto la fortuna di avere Lautaro e Lukaku che sono stati bene. Alexis sta prendendo padronanza di nuovo ed inizio a rivedere il vero Sanchez. Deve continuare così, poi vediamo cosa riserva il futuro. Ora dobbiamo concentrarci sul presente e fare il nostro massimo“.

