Spal-Inter, Conte (Inter TV): “Era un’occasione importante. Tante cose positive, bisogna solo scovarle”

Tre punti importanti in vista della trasferta di domenica sera contro la Roma e per riprendere il secondo posto in solitaria: l’Inter vince 4-0 sul campo della Spal offrendo una prestazione più che convincente sia sul piano dei numeri che sulla prestazione.

Il tecnico nerazzurro al termine del match ha parlato così ai microfoni di Inter TV: “Sono tipiche partite in cui abbiamo tutto da perdere. Noi sinceramente avevamo una chance troppo importante, chiudere il discorso Champions con 5 giornate d’anticipo, tornare a 6 punti a 5 partite dalla fine e riprendere il secondo posto. Altre volte abbiamo fallito questo tipo di situazioni. Sono contento dei ragazzi perché c’è stato uno step mentale, hanno affrontato la gara con grande piglio. La maggior parte ha giocato contro il Torino. Oggi sono contento perché meritano di raccogliere i frutti”.

ATTEGGIAMENTO – “E’ cambiato il risultato, quando non c’è la vittoria i risultati sono negativi. Contro il Verona abbiamo fatto una gara di spessore, ho visto anche i dati e le squadre hanno corso 11 km. Il Verona ha messo in difficoltà gran parte delle squadre, noi siamo andati sotto ma poi abbiamo comandato la partita. Da parte mia c’è ottimismo perché il lavoro sta dando dei frutti, è aumentato il possesso palla, l’indice di pericolosità. Rischiamo di più rispetto al passato ma è una squadra che crea tanto e segna. Abbiamo la miglior difesa del campionato. Abbiamo portato un altro dato che deve far riflettere: 18 giocatori diversi al gol. Attacchiamo con tutti gli uomini, non solo con gli attaccanti”.

QUALCOSA DA MIGLIORARE – “C’è sempre da migliorare, anche stasera abbiamo avuto diverse situazioni che potevamo sfruttarle meglio e fare più gol. Bisogna essere soddisfatti perché queste sono partite facili solo sulla carta. Oggi abbiamo dimostrato di stare bene, dobbiamo recuperare, fare attenzione. Ho preferito restare a dormire qui perché dopo Verona siamo tornati alle 4. Fare una partita domenica alle 21:45 a Roma e tornare di nuovo tardi metteva in difficoltà i giocatori. Per la prossima spero di recuperare Barella e Lukaku. Sensi si sta avvicinando. Moses è a posto anche se non l’ho voluto rischiare. Chi ha giocato oggi come Biraghi che ha fatto una grande partita ho poco da dire. Borja è stato il migliore in campo nelle partite precedenti. Sanchez è diventato un punto di riferimento, perché è imprevedibile. Ranocchia è stato importante. Riuscire a coinvolgere tutti ed avere risposte positive è una delle cose migliori per l’allenatore”.

ESTERNI – “Sono contento, tante situazioni le proviamo. Sono costanti che dovrebbero accadere sempre e perciò sono molto contento. C’è stato anche l’esordio di Pirola, un prospetto importante se resta con i piedi per terra. Così come Esposito. Bisogna solamente scovare le cose positive e che ci sia voglia di qualcuno di trovarle”.

