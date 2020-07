Spal-Inter, Conte (Inter TV): “Moses a disposizione, speriamo di recuperare Barella”. Su Lukaku, Sensi e Vecino…

Battere la SPAL e tornare al secondo posto in classifica. E’ questa la missione dell’Inter di Antonio Conte, in campo domani a Ferrara alle 21.45 nel posticipo della 33esima giornata di Serie A.

Il tecnico nerazzurro si è concesso ai microfoni di Inter Tv per presentare la sfida: “Dobbiamo arrivare con lo stesso entusiasmo, con la stessa voglia cercando di fare il massimo e ottenere i 3 punti che sarebbero molto importanti. I numeri stagionali? Testimoniano le cose importanti che stanno facendo questi ragazzi e devono essere uno stimolo per continuare su questa strada e fare meglio.

INSIDIE SPAL – “Bisogna affrontare la partita col piglio giusto, con determinazione dal fischio d’inizio. Affrontiamo una squadra con una classifica deficitaria, ma contro squadre come l’Inter hanno sempre grandissimi stimoli. Conterà la nostra voglia, la nostra determinazione e l’entusiasmo che abbiamo per continuare a fare bene e cercare la vittoria

CALENDARIO FITTO – “E’ un lavoro importante nel quale devo ringraziare lo staff tecnico che mi aiuta, prepara i video della partita appena fatta, di quelle che andremo ad affrontare. Sicuramente c’è bisogno di grandissima collaborazione e di uno staff di qualità che io ho per fortuna”.

INFORTUNI – “Moses è a disposizione. Per quanto riguarda Barella sta procedendo a lavorare con la palla, ci auguriamo di averlo per la prossima partita. Sensi sta continuando a fare delle cure. Romelu sta smaltendo questa contrattura e speriamo di averlo quanto prima. Vecino ha sempre questo problema al ginocchio, non riesco a dare informazioni certe”.

DI BIAGIO – “Era l’allenatore dell’U21 quanto allenavo la Nazionale, parliamo di un ragazzo serio e preparato che sa quello che vuole. Ha preso una situazione delicata, ma sono esperienze che ho fatto anch’io all’inizio ed è giusto che anche lui le faccia”.

