Spal-Inter, Cucchi promuove Eriksen: “Deve giocare, aumenta la qualità della squadra”

Christian Eriksen sta convincendo e finalmente Antonio Conte può essere soddifsatto della sua prestazione. L’Inter gioca un’ottima partita sul campo della Spal e sotto i riflettori c’era sicuramente il centrocampista danese, reduce da due panchine consecutive.

L’ex Tottenham si è reso protagonista soprattutto nel primo tempo di azioni illuminanti che hanno portato i suoi compagni di squadra a rendersi pericoloso e sul suo account Twitter il giornalista Riccardo Cucchi promuove la sua prestazione: “Lo dico ancora una volta: Eriksen deve giocare in questa Inter. È quello che ci vuole per far crescere la qualità”.

