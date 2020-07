Spal-Inter, Di Biagio: “Mi aspetto una reazione doverosa. Fares e Valoti stanno male, non giocheranno”

Attenzione a sottovalutare la Spal perché generalmente partite di questo calibro possono rivelarsi improvvisamente complicate. Chiedere al Milan, ad esempio, che solo poche settimane fa era inciampato proprio contro la formazione allenata da Gigi Di Biagio rischiando addirittura di perdere l’incontro per ottenere solamente un pareggio con gli assalti disperati nel finale. L’Inter di Antonio Conte, che è tornata a vincere nello scorso turno contro il Torino, domani sera avrà dunque l’obbligo di tenere alta la concentrazione e non staccare la spina. Proprio il tecnico della Spal, questo pomeriggio, ha presentato il match in conferenza stampa. Le sue parole:

IL MOMENTO – “Stiamo cercando qualcosa in più per tornare a essere come tempo fa. Una reazione sarebbe doverosa, purtroppo domenica non l’abbiamo avuta. Rassegnati? No perché i segnali in settimana arrivano. La situazione è difficile e penso che abbiano contributo a questa situazione i punti che non abbiamo ottenuto contro Cagliari e Milan”.

ULTIME DI FORMAZIONE – “Fares e Valoti stanno male e quindi non li schiererò. Mattia potrei convocarlo per la trasferta di Brescia, ma potrebbe essere un rischio, Momo non so. Non si stanno allenando ancora con noi. Di Francesco se starà bene domani giocherà titolare. Oppure lo farò entrare a gara in corso. Rispetto a una settimana fa sta molto meglio”.

