Spal-Inter è stata anche la serata di Pirola: esordio assoluto in Serie A per il difensore classe 2002

I nerazzurri ottengono una vittoria molto importante contro la Spal. Il risultato di 4 a 0, grazie alle reti di Candreva, Biraghi, Sanchez e Gagliardini, portano l’Inter al secondo posto in classifica, per la gioia di Antonio Conte. Per i nerazzurri c’è anche una nota positiva in questa gara, caratterizzata dall’esordio assoluto di Lorenzo Pirola, giovane difensore classe 2002.

Il gioiello azzurro è stato il miglior calciatore dell’Europeo Under17 e il club di Suning lo ha blindato con un contratto fino al 2025. Il ragazzo era seguito già da alcuni top club europei, anche secondo quanto dichiarato da Nicolò Schira attraverso il proprio profilo Twitter. Ora l’Inter se lo tiene stretto, dopo il suo debutto assoluto in Serie A.

