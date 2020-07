Sky – Verso Spal-Inter, Eriksen torna titolare. Lukaku ancora a rischio convocazione

Dopo aver ascoltato le parole di Antonio Conte nel consueto appuntamento alla vigilia di ogni match, il tecnico leccese ha offerto spunti interessanti per quanto riguarda i possibili recuperi dall’infermeria. Tornerà a disposizione ad esempio Victor Moses, con Nicolò Barella che finalmente è tornato ad allenarsi con il pallone e che effettivamente potrebbe essere convocato. Migliorano anche le condizioni di Romelu Lukaku, ma secondo quanto appreso da Sky Sport il centravanti belga potrebbe non essere convocato ancora una volta.

Non buone notizie invece per Stefano Sensi e Matias Vecino ancora alle prese con i rispettivi problemi muscolari e ancora lontani dal rientro in gruppo. Per quanto riguarda il match in vista contro la Spal di domani sera alle 21.45, assisteremo con molta probabilità ad un turnover poco invasivo rispetto alla formazione schierata dal 1′ contro il Torino. Questo il possibile undici iniziale con Eriksen in vantaggio su Borja Valero:

INTER (3-4-1-2) – Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Biraghi; Eriksen; Lautaro, Sanchez. All. Conte.

