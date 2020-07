SPAL-Inter, le probabili formazioni: confermato Eriksen, Lukaku vede la Roma

Tra poco meno di tre ore scenderanno in campo SPAL ed Inter allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Continuano a filtrare indiscrezioni in merito alle probabili formazioni della gara: per Antonio Conte cambi obbligati, in virtù dei numerosi infortuni che hanno colpito la sua rosa. Confermata, in questo senso, l’assenza di Romelu Lukaku, rimasto ad Appiano Gentile per allenarsi e cercare di recuperare in vista della prossima partita, contro la Roma. In attacco, invece, dovrebbe ritornare titolare Christian Eriksen, che si posizionerà alle spalle di Lautaro Martinez e Sanchez nel 3-4-1-2 nerazzurro.

Ecco quindi le probabili formazioni di SPAL-Inter.

SPAL (4-4-2): Letica; Cionek, Vicari, Tomovic, Reca; D’Alessandro, Valdifiori, Dabo, Strefezza; Petagna, Cerri. All. Di Biagio.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Biraghi; Eriksen; Lautaro Martinez, Sanchez. All. Conte.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<