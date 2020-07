Spal-Inter, le probabili formazioni: Lukaku ancora fuori, cambi sulle fasce

Alla vigilia di Spal-Inter restano ancora alcuni dubbi sulle formazioni. Antonio Conte cambierà gli undici di partenza rispetto alla partita contro il Torino. Cambiamenti verranno fatti in tutti i reparti meno che in attacco. La coppia Lautaro–Sanchez dovrebbe infatti essere confermata. Lukaku siederà quasi certamente in panchina per ulteriore riposo. Insieme a lui anche Barella, per preservarlo in vista della Roma.

In difesa si rivedrà Skriniar e anche Ranocchia che potrebbe insidiare Godin per un posto da titolare. Dei cambi verranno effettuati anche sulle fasce. Biraghi e Moses prenderanno il posto di Young e D’Ambrosio, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport. Infine anche Eriksen dovrebbe rivedersi dal primo minuto dopo due panchine consecutive. Le probabili di Spal e Inter:

SPAL (4-4-2): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; D’Alessandro, Valdifiori, Dabo, Strefezza; Cerri, Petagna.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Moses, Brozovic, Gagliardini, Biraghi; Eriksen; Lautaro, Sanchez.

