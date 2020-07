Spal-Inter, Lukaku in versione tifoso: “Forza Inter”

Romelu Lukaku cuore nerazzurro. Il centravanti belga, out nella gara di questa sera a causa dei problemi fisici che lo hanno costretto a saltare anche la partita contro il Torino, ha postato una storia Instagram mentre guardava da casa la partita. “Forza Inter”, questo il messaggio di Big Rom, che non vede l’ora di tornare in campo. Il tecnico Antonio Conte, come tutti gli interisti, lo aspettano. Potrebbe rivedersi domenica contro la Roma?

Ecco la foto pubblicata da Lukaku: