Spal-Inter, Mattioli (Dazn): “Sono arrabbiato per il finale di stagione, vediamo di riprenderci”

Mattioli, presidente della Spal, ha parlato poco prima del match contro l’Inter ai microfoni di Dazn.

Mattioli, ha dichiarato: “Non sono contento perché abbiamo un gruppi importante, con tanti giocatori da Serie A, ma non ho visto quello che mi aspetto in questo finale di stagione. Mi sono arrabbiato, non con Di Biagio che è un grande mister, con grande carattere. Noi abbiamo grande stima, i conti li tireremo alla fine del campionato. Ora cerchiamo di riprenderci a partire da stasera”.

