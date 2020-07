Spal-Inter, Moses (InterTV): “Sto bene, ho grande voglia di giocare. Siamo una grande squadra!”

A pochi minuti dal calcio di inizio di Spal-Inter Victor Moses, esterno destro nerazzurro, ha parlato ai microfoni di Inter TV. Ecco le sue dichiarazioni.

Condizioni – “Mi sento bene, sono pronto per tornare ed ho voglia di scendere in campo. Mancano ancora sei partite e vogliamo fare bene”.

Obiettivi – “Continueremo a lottare come una squadra. Abbiamo ottimi giocatori e un gran carattere, quindi tutto è possibile. Credo in me stesso e in tutta la squadra”.

SPAL – “Non sarà una gara facile per noi oggi, anche se loro sono in fondo alla classifica. Sarà difficile ma noi dobbiamo dare il meglio per ottenere i tre punti. Sappiamo che non sarà semplice, ma dobbiamo vincere”.

