TS – Verso Spal-Inter, si svuota l’infermeria: Moses recuperato, Lukaku riposa

Si avvicina la trasferta di Ferrara contro la Spal ed Antonio Conte può gustarsi il recupero di due acciaccati, seppur in un caso ancora parziale. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, sia Victor Moses che Romelu Lukaku sarebbero vicini al rientro in campo; per il secondo, però, è molto probabile un ulteriore turno di riposo.

Moses, dopo aver saltato la trasferta di Verona e la sfida casalinga contro il Torino, dovrebbe essere presente (perlomeno in panchina) contro la Spal dopo aver recuperato dai problemi ai flessori della coscia sinistra. Lukaku, invece, dovrebbe saltare anche la sfida ai biancazzurri, per essere totalmente disponibile contro la Roma: con il rendimento di Sanchez e Lautaro, si preferisce un recupero graduale per il gigante buono belga.

Chi sarà ancora assente, invece, risponde ai nomi di Barella, Sensi e Vecino; se l’ex Cagliari potrebbe essere recuperato per la sfida ai capitolini, per gli altri due è previsto uno stop ben più lungo.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<