Spal-Inter, Pirola (Inter Tv): “Esordio? Stasera tante emozioni. Voglio conquistare sempre più spazio in squadra”

Al termine della gara contro la Spal, il calciatore dell’Inter, Lorenzo Pirola, all’esordio, ha parlato a Inter Tv, analizzando la vittoria per 4-0 e la sua prestazione. Ecco le sue parole: “Le emozioni sono tante, ho fatto il primo anno di Inter nel 2014. La tifo da quando sono bambino. E’ una bellissima serata con tante emozioni per me. E’ da luglio dello scorso anno, quando sono stato chiamato in prima squadra, è sempre stato il mio obiettivo migliorare con i grandi campioni. Sono contento di aver esordito a 18 anni e dopo solo un anno“.

“Ho imparato che bisogna essere tranquilli anche quando si entra in una gara di Serie A, anche se è la prima. Perché poi magari vai in confusione e diventa tutto difficile, ma devi far sembrare tutto naturale e divertirti. Prossimi obiettivi? Fare qualche altra presenza e guadagnare il posto in squadra”.

