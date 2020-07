Spal-Inter, Sanchez segna e fa assist. I quotidiani lo esaltano: “Onnipresente! Ora il riscatto”

E’ stato ancora una volta il migliore in campo. Alexis Sanchez è l’arma in più di questa Inter, come confermato anche da Antonio Conte nel post gara contro la Spal e ieri lo ha dimostrato. E’ praticamente in ogni azione offensiva nerazzurri, che ora stanno studiano la mossa giusta per acquistarlo a titolo definitivo. Per i quotidiani questo Sanchez è indispensabile.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7,5 – Prestazione ancora una volta totale: difficile rinunciare a uno così. Segna di testa, dopo aver sfornato il sesto assist dopo il lockdown, il settimo in totale. Ma la cosa più nella è l’esterno con cui tenta il gol da fuori, con Letica fuori dai pali.

CORRIERE DELLO SPORT 7,5 – Sempre incisivo, dal primo all’ultimo minuto. L’assist per Candreva non è difficilissimo, ma il cileno lo scorge con l’occhio dietro alla nuca. E’ semplice anche il gol che segna, ma è lui ad iniziare l’azione. Quando gioca partite come queste, con questa qualità e questa rabbia, si capisce quanto sia stata pesante per l’Inter la sua lunga assenza.

TUTTOSPORT 7,5 – Con Candreva è l’uomo in più di questa Inter. Svaria, detta passaggi, tira in porta e, come sempre, manda in porta i compagni (vedere l’1-0 di Candreva). E nella ripresa trova il meritato gol.

PASSIONE INTER 8 – Pimpante e nel vivo del gioco, spesso le sue corse a tutto campo trasmettono energia positiva a tutta la squadra. Ancora un altro gol, un assist al bacio e quel rammarico per non averlo sempre avuto durante la stagione: l’attaccante cileno – se non si fosse capito – va riscattato.

