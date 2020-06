GdS – Spalletti/Conte, il confronto: cala il possesso palla, ma migliorano aggressività e organizzazione

Il biennio di Luciano Spalletti trascorso alla guida dell’Inter, come ripetuto più volte, è stato senz’altro positivo. Il tecnico toscano è infatti riuscito nell’impresa di riportare i nerazzurri in Champions League, obiettivo che prima del suo arrivo sembrava quasi irraggiungibile. Il processo di normalizzazione allo status di grande squadra dell’ex allenatore si è poi concluso la scorsa estate, con l’arrivo a Milano di Antonio Conte, tecnico individuato per il definitivo salto di qualità.

Effettivamente, un passo in avanti l’Inter sembra averlo fatto, grazie anche a innesti sul mercato di assoluto valore. Confrontando alcuni dati della scorsa stagione con i numeri attuali, però, in termini di possesso palla assistiamo ad un calo, 58,7% al 52,3%; ma, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, va detto che nella scorsa annata si trattava per lo più di un possesso sterile, mentre adesso la squadra ha aumentato la propria pericolosità nelle giocate.

Conte ha trovato dunque una buona base, dal possesso prolungato al pressing alto, passando per la costruzione dai piedi del portiere. Il tecnico leccese, senza snaturare del tutto il lavoro di Spalletti, ha migliorato l’organizzazione, ha reso le linee di gioco più sicure e aggressive. Adesso, ad esempio, l’Inter tira di più, segna di più e arriva di più in area. La squadra dominante del San Paolo, che ha concluso a raffica, con il 67,8% di possesso, è un buon certificato di avanzamento lavori.

