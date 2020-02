Spalletti torna a parlare di Icardi: “I panni sporchi si portano fuori, a volte con tutta la centrifuga”

Intervistato al termine del suo discorso alla Libera Università Internazionale degli Studi Sociali, l’ex allenatore dell’Inter Luciano Spalletti tra i vari argomenti è tornato a parlare del caso Icardi. Ecco le sue parole: “Sono situazioni delicate e si vanno ad affrontare. Una delle qualità fondamentali che bisogna avere nella vita è la personalità. Bisogna avere carattere, le cose si affrontano. Sono diventato Spalletti perché ho deciso sempre io cosa fare. Bisogna andare davanti alle situazioni e dire la propria idea senza problemi. La mattina quando arriva al campo si va in riunione e si chiarisce davanti alla squadra, bisogna dirlo davanti alla squadra. Quando le cose sono così pubbliche si portano davanti alla squadra. I panni sporchi in famiglia? No, si portano alla lavanderia a gettone, fuori, e qualche volta si piglia anche tutta la centrifuga. Il problema è di tutti e va fatto sapere a tutti”.



