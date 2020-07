Spalletti: “Ho avuto la fortuna di lavorare all’Inter, quante emozioni a Milano. San Siro e Dzeko…”

Luciano Spalletti torna a parlare. L’ex tecnico nerazzurro si è raccontato in un’intervista esclusiva rilasciata ai canali ufficiali della Lega Serie A.

Ecco le sue parole: “Il calcio è il cuore del mondo, batte allo stesso modo ovunque. Chi lo ama, gioca sempre in casa e mai in trasferta. Ho consumato km di strada con il calcio, andando ad acchiappare tutte le sensazioni più belle”.

L’esperienza nerazzurra: “Ho avuto la fortuna di lavorare all’Inter, a Milano ho potuto vivere le emozioni dentro quello stadio che è la Scala del Calcio e forse uno dei più bei stadi d’Italia. Nel calcio, spesso, si trovano i sogni dei bambini, le scale sembrano fatte apposta per andarli ad incontrare”.

L’elogio a Dzeko: “Ha la completezza delle caratteristiche di un attaccante, quando viene incontro sa tenere palla e spostarla con il primo controllo di palla. Ti attacca la profondità, è bravo a far valere la prestanza fisica, è veloce per l’altezza che ha. E’ bravo di testa, con i piedi, destro, sinistro, è un calciatore fantastico”.



La ripresa del campionato: “Dall’alto di queste scale lo spettacolo che mi aspetto di vedere e che ho visto in questa ripresa è un calcio di primissima qualità perché nel nostro campionato abbiamo tutte le caratteristiche per mandare un messaggio importante nel mondo. Il calcio è veramente lo strumento per mettere le cose a posto dopo il brutto periodo che le persone hanno passato nel mondo”.

Collezione di maglie: “Questa installazione è nata dalle passioni che ho avuto nella vita. Ci sono più cose dentro. Pensando che il calcio spesso si trova nei sogni dei bambini e i sogni vengono dal cielo, quindi le scale per simboleggiare il fatto che bisogna andare verso l’alto per incontrare questi sogni. Sono le maglie dei calciatori che ho avuto il piacere di allenare o come avversari molto stimati che ho incontrato. Di solito un allenatore non chiede le maglie ai giocatori, io lo facevo fare spesso al mio magazziniere. Questo è un luogo che mi piace vivere perché mi ricorda tutte le notti insonni per dare soddisfazioni a quei tifosi che ogni giorno vivono per questo pallone”.

