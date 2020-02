Spalletti ospite della Luiss: “Vi spiego le regole fondamentali per gestire un gruppo”

Professore per un giorno Luciano Spalletti presso la cattedra della Luiss. L’ex allenatore dell’Inter è stato infatti il primo ospite della VII edizione del Corso di Team Manager e, nel suo intervento, si è concentrato soprattutto sull’aspetto gestionale nei confronti di un gruppo. Una caratteristica senz’altro fondamentale per un tecnico, chiamato quotidianamente ad interfacciarsi con il proprio staff, ma soprattutto con la rosa dei calciatori a disposizione.

Questo un estratto del discorso pronunciato da Spalletti: “Saper coordinare, gestire e organizzare il gruppo è fondamentale: servono regole precise, ma bisogna imparare a mediare. Per l’allenatore e per il Team Manager, l’essenziale è comportarsi in modo giusto. Si può anche essere duri, ma bisogna esserlo con tutti: ci vuole coerenza nella conduzione, dall’inizio alla fine”.

