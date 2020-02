Spalletti: “Napoli? Contatti solo con il Milan. Inter fortissima. Scudetto? Non chiedetelo a me”

In occasione degli Italian Sports Award assegnati in merito alla stagione 2018/2019, l’ex allenatore dell’Inter Luciano Spalletti ha parlato del passato e soprattutto del suo presente, tra possibilità di ritorno in panchina e confronti con la Beneamata di Antonio Conte. Queste le sue parole riportate da TMW.

CONTATTI CON IL NAPOLI – “Con Gattuso il Napoli ha fatto un’ottima scelta. E’ un allenatore giovane, emergente, che sta mettendo a posto le cose. Il Napoli non mi ha contattato: solo il Milan mi ha avvicinato, subito dopo l’esonero. Poi è stato deciso di pagarmi rimanendo a casa e sono rimasto a casa. Ci sono stati dei ragionamenti ma si è arrivati a questa conclusione”

RITORNO IN PANCHINA – “Pronto per una nuova esperienza? Fosse stato per me non avrei mai smesso. E’ facile parlare del mio futuro: ho bisogno di un’altra sfida come quelle degli anni precedenti. Allo Zenit, alla Roma e all’Inter ci si doveva rimboccare le maniche per riuscire ad emergere da situazioni complicate e a far sì che potessimo stare sul pullman della Champions, il torneo più bello al mondo”

SCUDETTO – “Vedo un bel campionato. La Juventus è avvantaggiata ma l’Inter è fortissima e ha fatto risultati importanti. Mi fa piacere che abbia dato seguito al lavoro che è stato fatto negli anni precedenti. Vedo che si parla di confronti ma dobbiamo ragionare in termini di risultati e di obiettivi: avevamo i nostri e li abbiamo raggiunti. L’Inter di oggi ha i suoi obiettivi ed è in corsa per raggiungerli”

INTER – “Dispiaciuto per non aver continuato all’Inter? Sto benissimo così: loro hanno fatto le proprie scelte, io penso di aver dato il mio. E’ una situazione molto differente: non bisogna confrontare il mio periodo con l’attuale. C’è un lavoro di continuità e mi sembra che l’Inter lo stia portando avanti nel modo più corretto possibile, trovandosi in linea con i risultati derivanti da questa crescita. Obiettivo scudetto? Non chiedetelo a me perché non sono adatto”

NAINGGOLAN – “Serve a questa Inter? Non lo so, è fortissimo però io faccio delle scelte quando alleno una squadra, non quando non sono l’allenatore”

MARGINE DI MANOVRA – “In quel periodo non potevamo fare cose differenti: avevamo il fair play finanziario da rispettare ed il presidente ha fatto il massimo. Ora ci sono altre possibilità e sta facendo lo stesso. La cosa fondamentale è dare soddisfazioni all’Inter”

ERIKSEN – “Ha sicuramente qualità importanti ma non so se il suo arrivo è paragonabile a quello di Cristiano Ronaldo. Se Conte è andato a prenderlo sa che gli potrà essere utile per gli obiettivi da raggiungere”



