Spinazzola: “Dopo il mancato scambio con l’Inter sono cambiato mentalmente. Non ci sto a farmi dare dello zoppo”

Doveva essere il nuovo rinforzo per la fascia esterna di Antonio Conte, ma alla fine si è risolto tutto in un nulla di fatto. L’approdo di Leonardo Spinazzola all’Inter è sfumato durante l’ultima sessione di mercato invernale, e ora il giocatore è a Roma dove quest’oggi è stato protagonista di una diretta Instagram sul profilo della società.

Il giocatore ha parlato, tra le altre cose, anche dei momenti successivi al mancato scambio con i nerazzurri: “Cos’ho provato alla prima con la Roma dopo il mancato scambio? Come ho detto dopo la partita quella è stata una gara nella quale mi si può dire che sono scarso, ma dire a un calciatore che ha fatto 22 partite più quelle con la Nazionale che è zoppo non ci sto. Da quella settimana sono cambiato mentalmente. Prima mi buttavo molto più giù e non era da me. Dopo quella settimana mi sono ricreduto sui miei mezzi e ho ritrovato me stesso”, ha raccontato il giocatore.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!