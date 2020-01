Spinazzola in standby, l’Inter (giustamente) vuole cautelarsi: ko in carriera per 375 giorni!

Sembrava ormai pronto al matrimonio con i nerazzurri Leonardo Spinazzola. L’esterno della Roma, protagonista dello scambio con l’interista Politano, dopo le visite mediche sostenute ieri all’Istituto Humanitas è finito al centro del ciclone creato dalla Beneamata. Il motivo è relativo alla volontà del club interista di cautelarsi nell’acquisto di un giocatore spesso vittima di infortuni negli ultimi mesi. L’Inter ha infatti scelto di puntare sull’ex Juventus ed Atalanta per ovviare ai problemi fisici di Asamoah ed è alla ricerca di un sostituto che possa garantire affidabilità e soprattutto integrità nel corso della seconda parte di stagione.

Alla richiesta di ulteriori visite per Spinazzola, la Roma si è infuriata ed ha scelto di dire ‘no’ anche al cambio di formula proposta dai nerazzurri. Non più un obbligo ma un diritto di riscatto da fissare a fine campionato: questa l’idea di Marotta. Dando uno sguardo alla cronaca degli infortuni dell’esterno però salta all’occhio un dato importante e che non va sottovalutato. 375 giorni ai box per problemi fisici in carriera, ben 66 giorni negli ultimi 8 mesi. Numeri importanti che raccontano di un giocatore troppo spesso preda di fastidi soprattutto muscolari. Nel computo degli ultimi infortuni va considerata anche l’operazione al legamento crociato subita nel maggio 2018 e che lo ha costretto a star fuori per 152 giorni, saltando così 24 partite tra Atalanta e Juventus.

I dubbi dell’Inter restano leciti soprattutto considerando il ko di Asamoah. Il ghanese dallo scorso novembre ha giocato solo 18′, proprio contro la Roma. Nerazzurri al lavoro per ogni possibile indagine nei confronti di Spinazzola, in un affare da 25 milioni che merita tutti gli approfondimenti del caso.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!