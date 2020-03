Sport – Barcellona, Lautaro via solo cash: l’Inter non accetta contropartite

Secondo quanto riportato questa mattina dal quotidiano spagnolo Sport, l’Inter avrebbe scelto di alzare la voce nel faccia a faccia con il Barcellona per Lautaro Martinez. La Beneamata ha deciso di dettare le condizioni per il suo centravanti argentino: i 111 milioni di clausola, valevoli solo entro i primi 15 giorni di luglio, andranno pagati cash ai nerazzurri. Il club di Zhang infatti ha fatto sapere di non voler inserire contropartite tecniche all’interno dell’affare. Una mossa che costringe dunque i blaugrana alla riflessione, con Messi e compagni ancora in attesa di conoscere il nome del loro nuovo attaccante.

E’ corsa a due in casa Barcellona tra Lautaro Martinez e Neymar. Il club catalano lavora anche al ritorno del brasiliano, oggi al PSG ma costantemente pronto a lasciare i francesi, alla ricerca di un nuovo progetto. Da questo testa a testa uscirà il nome del nuovo rinforzo blaugrana, con l’Inter che non ha intenzione di mollare la presa per il suo Toro.



