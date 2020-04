Sport – Barcellona, Neymar ruba la scena a Lautaro: il PSG apre all’addio

Non c’è solo Lautaro Martinez tra gli oggetti del desiderio del Barcellona. Catalani pronti a rivoluzionare il proprio reparto avanzato, scommettendo sull’argentino ma anche su un gradito ritorno, quello di Neymar. I blaugrana inseguono ormai da mesi il brasiliano, protagonista al Camp Nou dal 2013 al 2017 prima di sposare il progetto del Paris Saint-Germain.

La prima pagina di Sport racconta di possibili novità in arrivo per il Barcellona. Secondo il quotidiano infatti, il PSG avrebbe aperto per la prima volta ad un pagamento dilazionato da parte dei catalani per Neymar. Trattative e riflessioni in corso dunque con il club blaugrana mentre sul fronte Mbappé restano bloccati i contatti con il Real Madrid. L’interesse ed il nuovo scenario regalato dal PSG per il brasiliano potrebbe rubare così i riflettori destinati, fino ad ora, a Lautaro Martinez, cercato con insistenza dal Barcellona ma bloccato dalle volontà dell’Inter che riflette anche sul rinnovo. Doppia operazione decisamente onerosa anche per un club come quello di Bartomeu: occhio alla pista Neymar perché potrebbe influenzare con decisione l’affare per il Toro.

