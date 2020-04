Sport – Intreccio Rakitic: tre italiane in corsa ma il Siviglia spinge per il ritorno

C’è anche l’Inter tra le pretendenti per Ivan Rakitic. Il centrocampista del Barcellona, secondo quanto riportato in Spagna negli ultimi giorni, sarebbe pronto a lasciare i catalani per tuffarsi in una nuova avventura. Nella prima pagina di lunedì 6 aprile, il quotidiano Sport ha scelto di sintetizzare con il titolo “Intreccio Rakitic” la situazione relativa al croato, corteggiato dall’Italia ma tentato dal ritorno al Siviglia.

Inter e Milan in Serie A sono pronte a darsi battaglia per assicurarsi il centrocampista blaugrana. Il Barcellona spera di inserirlo all’interno dell’affare per Lautaro Martinez ma, in particolare a gennaio, anche la Juventus ha inserito Rakitic in cima alla lista dei desideri per il suo centrocampo. Situazione non semplice quella legata al croato, con il Siviglia pronto ad aprirgli le porte per un clamoroso ritorno dopo l’addio avvenuto nel 2014. Questa nel dettaglio la prima pagina di Sport dedicata a Rakitic, con l’Inter che segue con attenzione ogni movimento del classe ’88.

