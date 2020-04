Sport – Lautaro straccia Griezmann nel sondaggio: “I tifosi del Barcellona firmerebbero lo scambio ad occhi chiusi”

Se nel sondaggio di gazzetta.it i tifosi dell’Inter hanno espresso i loro voti per oltre il 77% a favore di Lautaro Martinez, bocciando dunque l’eventuale scambio con Griezmann, ecco che in Spagna anche i sostenitori del Barcellona hanno eletto come loro preferito l’argentino. Qualora se ne presentasse realmente l’opportunità, il 72% della tifoseria catalana direbbe di sì ad occhi chiusi allo scambio tra i due attaccanti.

Nel totale dei 23.788 voti raccolti nel sondaggio lanciato da Sport, ben 17.128 hanno eletto Lautaro, contro i 6.660 che invece preferirebbero vedere Griezmann con la maglia del Barcellona anche per il prossimo anno. Insomma, in attesa di capire se nelle prossime settimane una vera e propria trattativa tra i due club potrà nascere, di certo entrambe le tifoserie hanno espresso perfettamente i loro umori sulla suggestione di mercato.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!