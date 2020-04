Sport – Lautaro Martinez, che crescita! C’è una qualità che lo ha portato ad essere desiderio del Barcellona

Lautaro Martinez è cresciuto tantissimo, maturato, evoluto tatticamente e questa è stata la sua stagione all’Inter. A dirlo con convinzione è Sport, quotidiano spagnolo molto vicino agli ambienti del Barcellona. E c’è un motivo (anzi una qualità) se la squadra catalana ha messo il nome dell’argentino in cima alla lista dei desideri: la sua versatilità, che combinata alla sua crescita in campo, ha sconvolto tutti.

Se inizialmente il Toro era solo un finalizzatore da area di rigore (lì dentro si muove perfettamente ed i tre gol di testa nonostante sia alto 1.74 cm ne sono la prova), quest’anno ha imparato a dialogare con i compagni, entrare di più nel vivo del gioco partecipando alla manovra. In una sola parola: versatilità. E questo basta per farlo diventare il nuovo numero 9 del Barca. “Se il club spagnolo dovesse chiudere l’affare con l’Inter, avrebbe trovato il centravanti per i prossimi dieci anni”, scrive il quotidiano.



