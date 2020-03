Sport – Sondaggio Inter per Boga, ma il Barcellona studia il colpo

Tutti pazzi per Jeremie Boga. Come raccontato infatti dal quotidiano spagnolo Sport, il Barcellona avrebbe deciso di concentrare le sue attenzioni sull’esterno del Sassuolo, esploso in Serie A con la maglia dei neroverdi. Tanti i club interessati alla stella ex Chelsea, con Napoli e Inter in guardia, aspettando di accelerare per assicurarsi il classe 1997.

Sport lo descrive come “l’esterno sinistro più decisivo della Serie A” e lo avvicina al Barcellona anche grazie alle possibili collaborazioni a livello giovanile tra i blaugrana ed il Sassuolo. Un’operazione che andrebbe conclusa entro il 30 giugno in modo da inserirla nel bilancio attuale, con i catalani però costretti a fare i conti anche con le italiane. Il Napoli è disposto ad offrire 20 milioni di euro per il giocatore mentre l’Inter sembrerebbe aver rivolto alcuni sondaggi al Sassuolo per l’esterno. In Francia invece Lione e Lille hanno già parlato con l’attaccante che attende di conoscere quello che sarà il suo futuro, influenzato con decisione dal Barcellona.

In una recente intervista, proprio Boga a The Athletic ha raccontato il suo arrivo in Italia ed il periodo vissuto al Chelsea: “Venire a giocare in Italia è stata la scelta giusta. Sassuolo è un top club per quello che riguarda i giovani che vogliono mettersi in mostra agli occhi di squadre superiori: è un trampolino di lancio perfetto. Futuro? Al Chelsea c’era molta concorrenza nel mio ruolo. Io avevo bisogno di giocare e ho pensato di andare altrove in prestito, per poi, magari, un giorno tornare più forte di prima”. Apertura alla Premier per l’attaccante dei neroverdi, pressato però dalla Liga e dalle grandi di Serie A.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!