Sport – Tris blaugrana per Lautaro: il Barcellona però teme le big della Premier

Fino a tre giocatori da poter inserire nell’affare Lautaro Martinez. Questa, per ora, la situazione relativa all’assalto del Barcellona raccontato da Sport. Secondo il quotidiano infatti, i blaugrana sarebbero al lavoro per aggiudicarsi l’attaccante argentino, considerato come prioritario per il proprio reparto avanzato. Non sarà facile per i catalani riuscire a raggiungere i 111 milioni cash di clausola chiesti dall’Inter, per questo il club allenato da Setién spera di poter inserire diverse contropartite per convincere la Beneamata alla cessione dell’attaccante.

I rapporti tra le società sono ottimi, come ricorda il quotidiano, ma molto dipenderà anche dal futuro del calcio sia italiano che spagnolo. Nel caso in cui i campionati non dovessero concludersi, lo scenario andrebbe ad oscurarsi, condizionando così il mercato dei blaugrana. Il Barcellona però sa che, al momento, sul mercato non ci sono altre grandi alternative al dieci interista ed è conscio della folta concorrenza in arrivo dalla Premier League, il campionato più ricco d’Europa. Manchester United e Chelsea si sono già mosse per il Toro e per questo motivo, per provare a convincere l’Inter i catalani avrebbero scelto di puntare su diverse contropartite tecniche da inserire nella trattativa.

Una di queste porta il nome di Arturo Vidal, già cercato dai nerazzurri con insistenza a gennaio. La Beneamata è alla ricerca di rinforzi soprattutto in fascia e a centrocampo ed il club di Setién potrebbe puntare su questo aspetto per ingolosire i milanesi. Molto però dipenderà da come si concluderà l’emergenza calcistica italiana e spagnola: per l’Inter la prossima estate non sembrerebbe essere quella giusta per privarsi di Lautaro, ma i dirigenti interisti osservano con attenzione ogni eventuale opportunità di mercato.

