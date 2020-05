Sportitalia – Inter, scatta la ripresa degli allenamenti: “Gruppi da 6-8 sui tre campi. Handa c’è, dubbi su Conte”

Scatterà nel pomeriggio di oggi la ripresa degli allenamenti anche per l’Inter. Il club interista ha comunicato che tutti i tamponi effettuati nelle ultime ore sono risultati negativi, annunciando così il via libera al rientro in campo anche se in maniera individuale.

Dai microfoni di Sportitalia. il giornalista Orazio Accomando ha tracciato il punto della situazione in merito alla ripresa degli allenamenti presso il Centro Sportivo Suning. “La lista dei calciatori che arriveranno nella giornata di oggi ad Appiano c’è ma non è stata diramata. I nerazzurri lavoreranno in gruppi da sei o da otto sui tre campi del centro sportivo, a debita distanza. Attesa per Samir Handanovic: il capitano dovrebbe svolgere nella giornata di oggi il suo primo allenamento individuale”.

Qualche interrogativo in più invece su Antonio Conte e Lautaro Martinez: “C’è curiosità sull’eventuale presenza del tecnico interista nella prima giornata di allenamenti facoltativi dei suoi. Tra i dubbi, anche quello legato alla presenza dell’argentino, al centro delle riflessioni di mercato del Barcellona. Vederlo in campo sarebbe un segnale importante per il morale nerazzurro”. L’Inter è pronta a ripartire dal suo centro sportivo: scatteranno nel pomeriggio di oggi gli allenamenti individuali della Beneamata.

