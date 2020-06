Squalifica Skriniar, Biasin ironizza: “Con lo stadio pieno nessuno sentiva le bestemmie”

Il pareggio di ieri sera contro il Sassuolo ha lasciato l’amaro in bocca a tutti i tifosi nerazzurri. Oltre ai mancati tre punti è arrivata un’altra beffa per l’Inter, cioè la squalifica di Milan Skriniar. Il difensore slovacco, praticamente a tempo scaduto, è stato espulso dall’arbitro Davide Massa. Nella giornata odierna è arrivata la stangata del Giudice Sportivo, che ha inflitto ben tre giornate di squalifica al centrale di Antonio Conte, usando così il pugno duro. Questa decisione è stata fortemente criticata da Fabrizio Biasin, noto giornalista sportivo.

Attraverso il profilo Twitter, ha ironizzato sulla scelta di tale penalità, non accettando il fatto che il motivo del provvedimento sia stata la pronuncia di una bestemmia. In particolare, ha palesato l’incredulità di come queste squalifiche vengano date solo ora che lo stadio è senza il pubblico. Prima di Skriniar, infatti, anche Iachini e Caceres hanno avuto la stessa sorte.

