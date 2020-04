Dario Srna benedice Barella: “In un paio d’anni diventerà uno dei migliori d’Europa: lo capii subito”

Dario Srna in una lunga carriera in giro per l’Europa di talenti ne ha visti davvero tanti, soprattutto nel centrocampo della sua nazionale croata. Ecco perché, dette da un campione tanto esperto, le sue parole al miele per Nicolò Barella hanno ancora più valore. Ai microfoni di CagliariNews24 l’ex terzino rossoblu ha parlato del numero 23 nerazzurro: “Ho capito subito, in soli 5 giorni, che sarebbe stato il futuro del calcio italiano, il talento di domani”.

“Nicolò è un’ottima persona, un grande giocatore. Ha un bel carattere, fattore molto importante nella vita, non solo nel calcio. In ritiro, insieme a tavola, gli ho detto che era arrivato il momento di andare via dal Cagliari, di spiccare il volo. Era salito di livello e se voleva crescere come giocatore e persona doveva andare in una grande squadra. Nell’Inter sta mettendo in mostra il suo talento, in un paio d’anni diventerà uno dei più forti centrocampisti nel panorama internazionale. Non ho alcun dubbio. Mi sento onorato di averlo conosciuto e di aver giocato al suo fianco”.



